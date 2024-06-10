Древнее захоронение для дальнейшего изучения решили оградить в Красногорске

Мособлдума рассмотрит законопроект о введении ежемесячных выплат для работников учреждений социального обслуживания Московской области. Речь идет о поддержке в аренде жилья.

«Предлагается установить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Аналогичную меру поддержки мы ранее уже ввели для медиков и педагогов», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Один сотрудник будет получать на аренду жилья 20 тысяч рублей, а семья, где оба супруга являются соцработниками - 30 тысяч рублей. Напомним, сейчас такую ежемесячную выплату получают более 11 тысяч медработников.

«Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам - 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год», - заключил спикер.

Законопроект рассмотрят на заседании 13 июня.

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