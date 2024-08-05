Достойная зарплата и карьерный рост. Завод чая и кофе во Фрязине объявил набор сотрудников

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, компания готова обучить сотрудников без опыта, предоставить достойную зарплату, бесплатное питание, трансфер в Щелково и Фрязино, а также гарантирует карьерный рост. На производство требуются механики по обслуживанию оборудования, электронщики, операторы оборудования, комплектовщики, наладчики и водители электропогрузчика.

Компания «Май» занимается производством чая и кофе более 30 лет и сотрудничает с ресторанным, туристическим и транспортным бизнесом.

Обратиться по вопросам трудоустройства можно к HR-специалисту по телефону +7(915)075-87-58.

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