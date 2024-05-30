Достижения Подмосковья в нейроиммунологии представили на всероссийском конгрессе в Санкт-Петербурге

«На конгрессе мы представили более 10 докладов, в которых речь шла о наших достижениях в сфере нейроиммунологии. В том числе мы рассказали об успехах клинических испытаний нового препарата для лечения рассеянного склероза», - рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Коллеги с большим вниманием отнеслись к опыту подмосковных врачей. Специалистам предстоит изучить и обобщить полученные знания для дальнейшего применения в области лечения рассеянного склероза.

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