Досрочный период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля.

«Экзамены прошли штатно на базе школы № 11 в Красногорске. Она будет пунктом проведения экзаменов на протяжении всего досрочного периода. Географию сегодня сдавали 10 человек, литературу - девять человек. А всего у нас в Подмосковье более 150 школьников будут участвовать в досрочном ЕГЭ», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

На сдачу экзамена по литературе отводят три часа и 55 минут, по географии - ровно три часа. Результаты будут доступны не позже 5 апреля на фициальном портале Рособрнадзора и на сайте Регионального центра обработки информации.

Те, кто не смог посетить экзамен, смогут написать работы в резервные дня 19 и 22 апреля.

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