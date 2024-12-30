30 декабря 2024, 12:46

Досрочно открытый мост через реку Молодильню проверили в Истре

Сергей Олексюк
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Движение по новому мосту через реку Молодильню открыли на месяц раньше намеченного срока в районе деревни Троица городского округа Истра в середине декабря. Протяженность нового двухполосного объекта составляет около 90 метров, включая подходы.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проверил мост, пообщался с жителями соседних деревень и оценил качество проведенных работ.

Гержик пояснил, что движение по мосту запустили 20 декабря. Он напомнил, что весной этого года старый мост обрушился из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта, и вот теперь жители вновь получили возможность пользоваться новой переправой.

«Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», - указал Гержик.

В процессе строительства моста обеспечили два альтернативных маршрута: временную дорогу рядом со старым мостом и проезд через территорию дачного некоммерческого партнерства «Истринские холмы». С завершением строительства эти временные участки будут ликвидированы. Новая переправа является единственным подъездом к деревням Гордово и Часовня, а также к коттеджному поселку «Истринские холмы».

Для безопасности и удобства людей на новом мосту предусмотрена пешеходная зона. Строителям предстоит завершить работы по берегоукреплению и установить специальные конструкции, которые будут предотвращать размыв моста в период паводков.

Истра Строительство Алексей Гержик Дороги Водители
30 декабря 2024, 12:39
Автобусные рейсы в Балашихе запустят в Новый год и Рождество бесплатно
Пресс-служба администрации Балашихи
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С 31 декабря на 1 января транспорт будет ходить до 3:00. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января — до 2:00.

Жители Балашихи в новогоднюю ночь смогут бесплатно воспользоваться проездом на метро и МЦК с 20:00 до 6:00. Для удобства пассажиров, которые захотят посетить церковные службы на Рождество, на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные маршруты. С 9 января транспортное обслуживание жителей будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.

Праздники Автобусы Балашиха
30 декабря 2024, 12:24
Рабочее движение по объездной дороге поселка Тучково открыли в Рузе
Пресс-служба губернатора МО
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Рабочее движение по новой объездной дороге в поселке Тучково открыли в Рузском городском округе. Эта дорога позволит убрать транзитный транспорт из населенного пункта.

Открытие движения приурочили к мероприятию, на котором присутствовали заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, местные жители и представители администрации округа.

Гержик отметил, что с сегодняшнего дня грузовой транспорт будет направлен в объезд, что позволит жителям Тучково встретить Новый год без заторов на дорогах. Он добавил, что основной поток грузовиков начнет двигаться по новой трассе после 3 января, когда руководство предприятий перенаправит свои грузовики на объезд.

«Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», - указал Гержик.

Объездная дорога представляет собой комплексное решение, направленное на разгрузку дорожной сети Тучково. Реализация проекта проходит в несколько этапов. Сейчас открыли рабочее движение на двух этапах, что позволит снизить нагрузку на местные дороги и уровень шума от транзитного транспорта.

Двухполосная дорога на восточной стороне Тучково начинается от улицы Партизан, проходит через железнодорожные пути и соединяется с улицей Силикатной. Протяженность нового объекта составляет 3,2 километра.

Грузовики Алексей Гержик Дороги Водители
30 декабря 2024, 11:45
Приюту для девочек при Покровском монастыре исполнилось 20 лет
Пресс-служба губернатора Московской области
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В уходящем 2024 году приюту для девочек при Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве исполнилось 20 лет. Накануне праздников его воспитанниц навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 2004 года монастырь помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в приюте живут 47 детей. Самой младшей подопечной - три года, самой старшей - 17 лет.

В приюте девочки не только проходят школьную программу, но и получают дополнительное образование, а также занимаются творчеством. Некоторые подопечные играют на музыкальных инструментах и выступают в небольшом оркестре.

«Низкий поклон матушке Феофании, послушницам монастыря за добрые сердца и заботу. Приехал в гости к воспитанницам, поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством, передал подарки», - отметил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил о планах по открытию еще 14 новых школ в 2025 году. Они появятся в 13 городских округах региона.

Дети Андрей Воробьев
29 декабря 2024, 20:28
Предприятия с лучшим новогодним оформлением наградили в Подольске
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Итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка подвели в Подольске. Замглавы муниципалитета Александр Кондратюк поздравил участников.

Конкурс провели среди торговых центров и комплексов, точек общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания.

Жюри оценивало участников по пяти критериям: техническое состояние и внешний вид объекта, наличие информации для покупателей на фасаде здания, состояние территории, прилегающей к объекту, наличие атрибутов новогодней тематики, искусственного освещения у входа, применение в оформлении объектов брендбука «Зима в Подмосковье».

Торговый комплекс «Глобус» победил в категории «Торговые центры и торговые комплексы». Второе место у Торгово-развлекательного комплекса «Кварц», почетное третье завоевал Торговый центр «Капитолий».

В дисциплине «Объекты розничной торговли» первым стал магазин цветов «365 поводов». Магазин одежды Cosmocode расположился на втором месте, а третьим стал магазин Fanagoria.

Ресторан Fish Point завоевал первое место в направлении «Объекты общественного питания», второе место - у ресторана «Русский чай» и кафе «Мильфей», а третье - у кафе «От винта».

В дисциплине «Объекты сферы услуг» лидировал банный комплекс «Бани Алексеева», второе место завоевала студия Wax & Nails, почетное третье место разделили студия Laser Love и салон «Время массажа».

Подольск Торговля конкурсы

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