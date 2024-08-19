Дошкольное отделение гимназии № 4 в Дзержинском отремонтируют в 2025 году
Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 продолжается в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.
«На объектах задействовано более 25 рабочих. Рабочие приступили к фасадным работам, продолжаются общестроительные работы», - уточнили в ведомстве.
Согласно проекту, в зданиях выполнят кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна, двери и сантехнику, а также проведут капитальный ремонт внутренних помещений. В обновленных классах установят мебель и современное оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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