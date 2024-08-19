19 августа 2024, 17:36

Дошкольное отделение гимназии № 4 в Дзержинском отремонтируют в 2025 году

Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 продолжается в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

«На объектах задействовано более 25 рабочих. Рабочие приступили к фасадным работам, продолжаются общестроительные работы», - уточнили в ведомстве.

Согласно проекту, в зданиях выполнят кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна, двери и сантехнику, а также проведут капитальный ремонт внутренних помещений. В обновленных классах установят мебель и современное оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Школьники Дзержинский
19 августа 2024, 17:46
Школу № 11 в поселке Большие Дворы откроют после ремонта 2 сентября
Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 11 в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа завершился. Учебный год здесь начнется уже в следующий понедельник.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что работы провели в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построили в 1960 году, а сейчас - полностью обновили. Здесь привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу и внутренние помещения, установили новые сантехнику, мебель и оборудование. Что важно, в здании теперь новые инженерные коммуникации. Двор школы благоустроили.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул , что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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Школы Павловский посад
19 августа 2024, 17:27
Подмосковные лыжники выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях
фото: Федерация лыжных гонок Свердловской области
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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на втором этапе кубка России по лыжным гонкам. Они завоевали два золота и три бронзы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, двукратной победительницей соревнований стала Виктория Лукашова. Она получила золото в спринте 200 метров и в масс-старте на 15 километров среди женщин. Бронзовые медали получили Екатерина Попова, Варвара Прохорова и Дмитрий Воронин.

Турнир прошел 17 и 18 августа в Екатеринбурге.

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Школы Павловский посад
19 августа 2024, 16:45
Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Самая большая школа в Мытищах готова встретить учеников 2 сентября. Новое учреждение откроют в ЖК «Новое Медведково».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

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Школы Мытищи
19 августа 2024, 16:34
Фельдшерский пункт откроют в деревне Колычево
Мособлархитектура
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Фельдшерский здравпункт построят в деревне Колычево под Егорьевском

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенков, фельдшерский пункт построят вблизи автобусной остановки Колычево-1 и улицы Садовая. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую и процедурную.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 1190 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год», - рассказал он.

Здание будет иметь форму квадрата, его оформят в жемчужно-белом цвете с акцентными серо-бежевыми панелями. Здание построят из железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью. На территории проведут озеленение и обустроят парковку.

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Больницы Строительство Егорьевск

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