Дошкольное отделение гимназии № 11 в Королеве отремонтируют к сентябрю
Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 11 продолжается в Королеве. На данный момент готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщили в Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке задействовано более 25 рабочих и четыре единицы техники. Выполняется монтаж СМЛ панелей, устройство наружного вентилируемого фасада, электромонтажные работы, укладка настенной плитки, предчистовая отделка помещений, монтаж наружного освещения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно проекту, в дошкольном образовательном учреждении заменят инженерные сети, отремонтируют внутренние помещения, а также благоустроят прилегающую территорию. Завершить все работы планируется к сентябрю.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.
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