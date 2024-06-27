Дошкольное отделение гимназии № 11 в Королеве отремонтируют к сентябрю

Педагог из Дубны Михаил Нуякшин вошел в число призеров олимпиады по математике среди учителей. Ранее его признали одним из 12 лауреатов ежегодного конкурса на стипендии Объединенного института ядерных исследований.

Всего во втором туре олимпиады выступили 60 педагогов из 22 муниципалитетов, а также учителя из Нижегородской области, Москвы и филиала гимназии Примакова в Абу-Даби. Участникам предстояло продемонстрировать свои знания не только в математике, но и в методических блоках.

Педагоги показали умения создавать эффективные и инновационные подходы к обучению, которые могут вдохновить и мотивировать школьников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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