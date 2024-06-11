11 июня 2024, 13:09

Дошкольное отделение гимназии №11 капитально отремонтируют в Королеве к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Здание дошкольного отделения гимназии № 11 на Садовой улице в Королеве капитально отремонтируют. Оно откроет обновленные двери к сентябрю.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность работ уже превысила 45%. Сейчас на площадке трудятся 19 человек.

«Ведется устройство фасада и демонтаж входных групп, монтаж инженерных сетей - водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, штукатурка стен, укладка настенной и половой плитки. Выполнение работ в графике», - уточнили в министерстве.

В здании обновят кровлю и фасад, заменят внутренние перегородки и коммуникации, а также установят противопожарную систему и камеры видеонаблюдения.

Ремонт проводят по губернаторской программе за счет регионального бюджета.

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Школы Строительство Королев
11 июня 2024, 13:09
Комитеты Мособлдумы поддержали совершенствование налоговой системы России
Пресс-служба Мособлдумы
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Профильные комитеты Мособлдумы рассмотрели федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Депутаты отметили, что реформа отвечает принципам справедливости.

Одним из главных нововведений станет прогрессивная шкала НДФЛ. Чем выше доход человека - тем выше ставка.

«Налоговая реформа, точнее ее принцип, отвечает запросу справедливости - кто больше зарабатывает, тот и больше помогает обществу», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Для работников с годовым доходом ниже 200 тысяч рублей ставка НДФЛ сохранится на действующем уровне в 13%. Для доходов от 2,4 до пяти миллионов рублей ставка составит 15%. Зарабатывающие от пяти до 20 миллионов рублей в год будут отчислять 18%. Для доходов от 20 до 50 миллионов рублей ставка составит 20%, а для доходов свыше 50 миллионов - 22%.

Родители с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будут получать возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. То есть ставка для таких семей фактически составит 6%.

«В первую очередь устанавливаются долгосрочные источники финансирования бюджетных обязательств. Средства в бюджете аккумулируются для того, чтобы решать задачи социального характера», - отметил председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Ставку по налогу на прибыль также планируется поднять с 20% до 25%. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.

Депутаты поддержали представленные федеральные законопроекты без замечаний. Их вынесут на рассмотрение на ближайшее заседание Мособлдумы.

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Доходы Налоги Мособлдума НДФЛ
11 июня 2024, 13:08
Более 1,8 тысячи детей отдохнут в летних лагерях в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Первая смена летних оздоровительных учреждений в Мытищах встретит свыше 1800 детей. Она продлится до девятого июля.

Лагеря дневного прибывания детей начали работать с 10 июня. Летние оздоровительные учреждения открылись на базе 16 школ. Несколько из них продолжат свою работу во вторую смену. Всего за летний период в лагерь приедут 2053 школьника. Так, в первой смене ожидается 1835 детей, она начинается с 10 июня по 9 июля. Вторая смена стартует с 15 июля по 12 августа. Туда придут 218 школьников.

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Дети Мытищи Школьники
11 июня 2024, 13:03
Баскетболисты из Мытищ вошли в топ-3 на всероссийских соревнованиях
Пресс-служба Мытищи
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Спортсмены из Мытищ приняли участие в играх финального этапа XII летней спартакиады среди учащихся России. Баскетболисты забрали второе место на соревнованиях.

Баскетболисты спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ вошли сборную Московской области. Так Егор Лясников, Андрей Халилов и Георгий Бобров приняли участие в финальном этапе XII летней спартакиады среди учащихся России в Салавате.

Сначала команда Московской области победила спортсменов из Санкт-Петербурга. В финале баскетболисты Подмосковья встретились со столичной командой и забрали почетное серебро.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
11 июня 2024, 12:57
Точки общепита и торговли отремонтируют в Мытищах к осени
Пресс-служба Мытищи
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Объекты потребительского рынка реконструируют на Дмитровском шоссе в Мытищах. Работы планируют завершить осенью этого года.

Инспекция Управления потребительского рынка и услуг округа выехала на Дмитровское шоссе. Здесь реконструируют девять объектов торговли и общепита. Работы планируют завершить осенью.

Реконструкцию проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Приводят все торговые точки и учреждения общепита, расположенные вдоль вылетных магистралей, к ухоженному, чистому и привлекательному виду, а территории вокруг них убирают и благоустраивают.

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Мытищи Торговля

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