Дошкольники приняли участие в экологической акции «Добрые крышечки» в Истре

Дети дошкольных отделений школ № 2 и № 3 города Истра собрали пластиковые крышки и отдали в переработку. По мнению родителей, акция воспитывает в ребятах бережное отношение к окружающему миру.

«Добрые крышечки» - это российский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек. Его цели: сделать мир чище и помочь детям с особенностями развития.

Люди сдают пластиковые крышки от бутылок и пакетов с пищевыми продуктами в пункты приема. Когда крышечки накапливаются, крупную партию доставляют на завод по переработке пластика. Вырученные от сбора деньги переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Ежегодно в школах и садах округа Истра дети и родители собирают и сдают крышки от бутылок и пакетов в рамках не только этой акции, но и других.

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