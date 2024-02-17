Дошкольники из Химок собрали книги для детей Донбасса

Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Каждый день активисты в Химках несут гуманитарную помощь в центры сбора, а также участвуют в масштабных акциях.

«Регулярно собираем и отправляем гуманитарные грузы для наших военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. В этот раз мы решили собирать именно книги. В ближайшее время вся собранная литература будет отправлена детям, проживающим на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик», - рассказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Как отметил заместитель председателя местного совета депутатов Александр Дряннов, в Химках за время проведения специальной военной операции было собрано более 200 тонн гуманитарных грузов. Неравнодушные жители и активисты города продолжают приносить необходимые товары в пункты сбора, в том числе продукты и одежду.

Также он напомнил о Центре поддержки участников специальной военной операции, созданном при поддержке главы города Дмитрия Волошина. Центр находится по адресу: улица 9 мая, 18Б и работает по будням с 11:00 до 19:00, а по выходным с 12:00 до 16:00.

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