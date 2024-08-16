Дошкольникам из Солнечногорска рассказали о безопасности на железной дороге
Для ребят подготовительной группы детсада № 19 городского округа Солнечногорск провели профилактический урок о безопасности на железной дороге. О правилах дошкольникам рассказали заместитель главы городского округа Антонина Ларина и главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Юрий Шмаков.
Открытое занятие о безопасности на железной дороге организовали в формате «вопрос-ответ». Детям показали презентацию и обучающий мультфильм о правилах поведения вблизи движущихся электропоездов. В конце мероприятия каждому ребенку вручили информационные памятки и подарили воздушные шары.
«В городском округе семь станций и, соответственно, семь железнодорожных платформ. Ими активно ежедневно пользуются и взрослые, и дети, поэтому так важно рассказывать о правилах безопасного нахождения и призывать быть на них предельно внимательными», - отметила Антонина Ларина.
Подобные обучающие занятия проводят в Солнечногорске регулярно.
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