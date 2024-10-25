Дорожные знаки заменили еще в 11 деревнях и селах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, отсутствующие или поврежденные дорожные знаки могут негативно повлиять на безопасность движения. Водители не могут оценить обстановку, из-за чего повышается риск ДТП.

Знаки восстановили на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Горького и Королева в Жуковском, на Лихачевском проезде в Долгопрудном, на улице Панфилова в Истре, на Ленинском переулке в Ликино-Дулеве, на улице Парковой в Подольске и улице Полиграфистов в Чехове.

Кроме того, работы провели в селе Перхушково под Можайском, в деревне Сафоново под Раменским, а также в рабочем поселке Малаховка в Люберцах.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно проводят обследование дорог, уделяя особое внимание светофорам, ограждениям, освещению и искусственным неровностям. При необходимости их ремонтируют или заменяют.