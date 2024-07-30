Дорожные знаки восстановили на 11 трассах Подмосковья

Соблюдение оптимального питьевого режима играет ключевую роль в поддержании здоровья ребенка. Врачи НИКИ детства объяснили, какие последствия могут возникнуть при недостатке воды в организме, а также определили необходимые нормы потребления жидкости для детей в зависимости от возраста.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства профессор Нисо Одинаева, отметила, что достаточное количество жидкости поддерживает объем крови и концентрацию необходимых питательных веществ. Для нормального функционирования организма, в частности, почек, детям рекомендуется потреблять около шести-восьми стаканов жидкости в день. Расчет для детей составляет 30-35 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела.

Она также подчеркнула, что дети не всегда осознают необходимость пить, поэтому важно предлагать им воду регулярно, но без насилия. Яркие бутылочки с изображением любимых персонажей, положительный пример взрослых и игривые объяснения важности воды могут помочь приучить детей к регулярному питью, особенно в период ОРВИ, во время летней жары или на спортивных тренировках.

Врач-нефролог и заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин предупредил, что низкий уровень потребления жидкости может привести к обезвоживанию. Он выделил три основные степени обезвоживания, которые родители должны уметь распознавать. К примеру, количество походов в туалет является важным показателем: в норме новорожденный мочится до 15-20 раз в сутки, дети в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 раз, а дети от 3 до 5 лет - 7 раз в день. При обезвоживании количество мочеиспусканий уменьшается, и объем выделяемой мочи также становится меньше, подгузники могут оставаться сухими, что легко заметить внимательному родителю.

Также на обезвоживание могут указывать бледная и сухая кожа ребенка, плач без слез и запавшие глаза с синеватыми темными кругами. Вялое состояние, нежелание вставать с постели и отсутствие интереса к игре также служат тревожными признаками.

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