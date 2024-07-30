Дорожные знаки восстановили на 11 трассах Подмосковья
Сотрудники «Мосавтодора» завершили восстановление выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков на 11 региональных трассах. Специалисты компании незамедлительно реагируют на выявленные во время проверок деформации знаков, быстро принимая меры по их ремонту и замене.
Как сообщил Минтранс Подмосковья, работы затронули такие участки, как 36-й километр Егорьевского шоссе в деревне Трошково Раменского округа, улицы Фрунзе и Жуковского в Жуковском, улицу Томилинскую в Дзержинском, улицу Коммунальную в Королеве, а также улицы Угольную и Волковское шоссе в Мытищах.
Работы также прошли на улице Краснополянской в Лобне, улице Ленина в Озерах, Восточной объездной дороге в Дмитрове, а также на Центральной и Калинина в Щёлкове и поселке Загорянском.
Специалисты отметили, что отсутствие или повреждение дорожных знаков создает опасные ситуации для водителей, так как затрудняет правильную оценку условий на дороге и увеличивает риск аварий.
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