Дорожные знаки восстановили еще в шести округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожные знаки привели в порядок вблизи деревень Быково, Данилово и Саурово в Повловском Посаде, на улице Степана Степанова в Лыткарине, а также в деревне Белянино в Мытищах и на Тимоновском шоссе в Солнечногорске. Некоторые из них установили, а где-то провели ремонт и удалили рекламу.

Одной из распространенных проблем на дорогах является плохая видимость развернутых дорожных знаков. Их привели в порядок на Красноармейской улице и в деревне Аксено-Бутырки в Раменском, в деревне Алферово в Павловском Посаде и на улице Пионерской в Зарайске.

Замена знаков необходима для безопасности дорожного движения. Эту работу проводят в Подмосковье регулярно и контролируют при помощи цифровой системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».