18 июня 2024, 09:55

Дорожные знаки восстановили еще в 7 округах Подмосковья

Минтранс Подмосковья
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Сотрудники «Мосавтодора» восстановили дорожные знаки еще в семи округах Подмосковья. Они заменили выцветшие и поврежденные объекты.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, знаки заменили и установили на улицах Фрунзе в Щелкове, Железнодорожной в Серебряных Прудах, Октябрьской в Красногорске, Урицкого в Истре, а также на Егорьевском шоссе в Раменском, Волковском шоссе в Мытищах и Каринском шоссе в Зарайске.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Дорожные службы оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков», - добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дорожную сеть региона обследуют еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров, остановок, знаков и светофоров.

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Дороги Ремонтные работы
18 июня 2024, 10:06
Концерт и спортивные состязания провели в Белоозерском ко Дню города
Телеканал «360»
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Город Белоозерский отметил 63-летие. В сквере «Березовая роща» прошли концерты, мастер-классы и спортивные состязания.

Гимн города в исполнении вокальной студии «Радуга» открыл празднование Дня города. Первый камень в основание Белоозерского был заложен весной 1961 года строителями испытательного авиакосмического полигона. Многие жители и сегодня работают на местных научных предприятиях, продолжая развивать авиационную отрасль страны.

«Я хочу сердечно от всей души поздравить всех нас с праздником нашего замечательного города Белоозерский. Город - один из самых молодых в Московской области. У него были и взлеты, и сложные времена. Я лично буду уделять ему столько внимания, сколько потребуется для того, чтобы он соответствовал ожиданиям жителей», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Почетными грамотами главы округа за многолетний и добросовестный труд были отмечены инженеры, строители, работники сферы ЖКХ, педагоги детских садов и школ, а также многодетные семьи.

Для белоозерцев в День города была подготовлена большая развлекательная программа с выступлениями любимых коллективов, спортивными баталиями, мастер-классами и творческими лабораториями.

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Праздники Концерты Воскресенск
18 июня 2024, 08:34
Жители Зарайска приняли участие в областном конкурсе на лучший подъезд
Телеканал «360»
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Второй подъезд жилого дома № 32 в Первом микрорайоне в Зарайске представлен на конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Он прошел на третий этап благородя необычным росписям на стенах с главными достопримечательностями и пейзажами городского округа.

Подъезд отремонтировали благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Росписи на стенах выполнили педагоги Детской школы искусств имени Голубкиной. Все изменения предварительно согласовали с жителями.

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Комиссия, в состав которой вошли представители Министерства ЖКХ Московской области, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и сотрудники управляющей компании, проверила качество выполненного ремонта и нынешнее состояние подъезда, пообщалась с жильцами.

«Нам хочется, чтобы каждый год один или два таких подъезда в округе делали. Мы уже договорились, какой следующий подъезд будет разрисован. В этот раз тематика - семья», - поделился глава округа.

ЖКХ Зарайск конкурсы
17 июня 2024, 23:57
Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье
Телеканал «360»
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Более 20 тысяч подростков планируют устроиться на летнюю работу в Подмосковье. О том, какие вакансии доступны на сегодняшний день подрастающему поколению, рассказала директор центра занятости Московской области Светлана Скородумова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Министерство социального развития Подмосковья активно работает в направлении трудоустройства юношей и девушек в летний период. На сегодняшний день работодатели заинтересованы в привлечении несовершеннолетних к трудоустройству.

«Рынок труда поменялся. Сегодня, если мы говорим в целом о безработице, она составляет в Московской области менее 1%. Сегодня на учете стоит всего лишь семь тысяч безработных, а вакансий по Подмосковью порядка 80 тысяч. И, конечно, на сегодня работодатель ищет другие инструменты для привлечения к себе не только молодежи, а в целом персонала и смотрит на кадровый резерв. А кадровый резерв у нас - это молодежь», - рассказала Светлана Скородумова.

При этом каждый подросток сможет найти работу по своему вкусу, которая поможет развить ему профессиональные навыки. В перечень входят вакансии помощников секретарей, юристов, бухгалтеров, кадровиков. Кроме того, юноши и девушки смогут устроиться озеленителями, рабочими по уборке, помощниками автослесарей.

«Работа в программных продуктах, составление деловых писем, работа с точки зрения коммуникации с юридическими лицами - все зависит от того, куда он идет и какая у него будет профессия, где он может в будущем применить этот навык», - рассказала специалист.

Перед работой всем кандидатам потребуется пройти специальные курсы, которые продлятся до нескольких дней, в зависимости от выбранной профессии.

«Еще хорошая история связана с тем, когда у нас несовершеннолетние идут работают месяц в одной компании, а затем месяц - в другой. Они приобретают достаточно большой круг друзей и знакомств, а также приобретают большое количество навыков, которые они в дальнейшем смогут использовать», - отметила Светлана Скородумова.

Она также добила, что все вакансии можно посмотреть на портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Молодежь Работа
17 июня 2024, 22:36
Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске
Телеканал «360»
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Центр «Активное долголетие» в Красногорске продолжает удивлять пожилых людей курсами компьютерной грамотности, вокала, уроками в бассейне и многим другим. Подробностями работы поделился его руководитель Богдан Андриянов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Активное долголетие» курирует Министерство социального развития Московской области. Клубы взаимодействуют при помощи форумов, межрегиональных конкурсов и фестивалей.

«Долголеты с разных городов приезжают на тот или иной фестиваль, конкурс и проводят там время, показывая свое мастерство, творчество, делятся им. И вот в таком векторе это все работает», - рассказал Богдан Андриянов.

Фестивали, которые объединяют пожилых людей, проходят по разным направлениям, включая спортивные и творческие. Андриянов также выделил отдельный дополнительный блок - экскурсии, которые проводятся для долголетов.

«Сказать, что что-то из этого более или менее востребовано невозможно, поскольку каждый находит себе занятия по интересам. Если мы говорим про творчество - это рукоделие, ИЗО, вокал. Если говорим про спортивные направления - это, в первую очередь, бассейн. Большое количество долголетов желает посещать разные направления, включая свободное плавание и аквааэробику», - отметил специалист.

Отдельное внимание Андриянов уделил компьютерным курсам и урокам иностранного языка, которые проводятся для пенсионеров.

«Изучение иностранного языка помогает развивать нейронные связи и деменция отходит на нет - это уже доказанный факт. Чем больше человек учит стихов, учит новое, то есть выходит из зоны комфорта, тем выше эффект и лучше результат с памятью», - подчеркнул Богдан Андриянов.

Кроме того, проект «Активное долголетие» проводит различные мастер-классы. Среди них уроки по ЖКХ, здравоохранению и другим самым актуальным темам для долголетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Стадион сможет вместить свыше 230 зрителей.

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Красногорск Экскурсии Фестивали Активное долголетие конкурсы

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