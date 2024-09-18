Дорожные знаки отремонтировали в 6 округах Подмосковья за неделю

В ведомстве подчеркнула, что отсутствие или повреждение знаков создает угрозу для водителей, затрудняя правильную оценку ситуации на дороге и повышая риск аварий. Именно поэтому ремонт проводится быстро и вовремя.

За неделю работы выполнили на Клубной улице в Жуковском, на улице Ленина в Серебряных Прудах, на улице Гурьева в Раменском, на Большой Московской улице в Старой Купавне, на Лесной улице в поселке Мостовик и на улице Горького в Туголесском Бору.

Отмечается, что сотрудники Мосавтодора еженедельно проверяют состояние дорожной сети, уделяя особое внимание элементам, важным для безопасности: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и освещению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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