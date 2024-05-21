Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

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В региональном Минтрансе уточнили, что за неделю знаки восстановили в Серебряных Прудах, Ступине, Красногорске, Люберцах, Жуковском, Раменском, Истре, Лотошине, а также в Волоколамском округе.

Дорожную сеть обследуют еженедельно. В рамках инспекций специалисты проверяют качество содержания дорог, тротуаров и остановочных пунктов, а также состояние дорожных знаков и светофоров. Все это позволяет минимизировать риски возникновения ДТП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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