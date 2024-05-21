Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья
Представители «Мосавтодора» отремонтировали дорожные знаки еще в девяти округах Подмосковья. Ранее дефекты транспортных объектов выявили во время плановых обследований.
В региональном Минтрансе уточнили, что за неделю знаки восстановили в Серебряных Прудах, Ступине, Красногорске, Люберцах, Жуковском, Раменском, Истре, Лотошине, а также в Волоколамском округе.
Дорожную сеть обследуют еженедельно. В рамках инспекций специалисты проверяют качество содержания дорог, тротуаров и остановочных пунктов, а также состояние дорожных знаков и светофоров. Все это позволяет минимизировать риски возникновения ДТП.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».