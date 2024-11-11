Дорожные знаки отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, поврежденные знаки восстановили на Заводской улице в Чехове, на улице Ленина в Лобне, Центральной в Щелкове, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Ситьково в Лосино-Петрвоском, улице Михалевича в Раменском и на улице Дугина в Жуковском.

Кроме того, ремонт прошел в деревне Лукьяново, на 53-м километре Каширского шоссе в Домодедове, в деревнях Ратчино и Первицкий Торжок.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве», - отметили в министерстве.

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги, уделяя особое внимание светофорам, знакам, ограждениям и другим элементам.