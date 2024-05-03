Дорожные знаки и искусственные неровности отремонтировали в Лобне

Также, специалисты начали работы по восстановлению ливневой канализационной насосной станции у домов № 11 и № 13 на Окружной улице. В парке «Река времени» произошло очередное падение деревьев. Ветки небольшого размера подвергаются мульчированию, а большие стволы распиливают и убирают с территории. В сквере 40 лет Октября обновлено 40 урн и 26 лавок. С улицы Спортивная, № 4 удален строительный мусор.

В городе продолжаются мероприятия по очистке контейнерных площадок от мусора. На одной из проблемных площадок в микрорайоне Восточный, расположенной по адресу Горького 1/23, восстановлены ворота и установлен кодовый замок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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