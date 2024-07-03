03 июля 2024, 19:30

Дорожные ямы устранили на пяти улицах в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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На территории городского округа Мытищи выявляют и ремонтируют разрушенные участки дорог. Так, с начала июля в порядок привели пять улиц.

С 1 июля устранили 60 дефектов на автомобильных дорогах на улицах Борисовка, 1-я Бауманская, 2-й Первомайский проезд, а также на тротуарах на улицах Колонцова и Индустриальной.

Ремонт проходит в соответствии со стандартами и с опережением графика. Небольшие дефекты на одной площади ликвидируются картами - новый асфальт укладывается сразу на большой площади. В работе специалисты используют «Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры».

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Мытищи Дороги Ремонтные работы
03 июля 2024, 19:38
Свыше 20 жителей Подмосковья обратились к омбудсмену Ирине Фаевской в июне
Пресс-служба Уполномоченного
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела прием 22 граждан в июне. Обращения были связаны с ЖКХ, получением лекарств, жилищными, земельными и другими правовыми вопросами.

Ирина Фаевская отметила, что для внимательного рассмотрения вопросов были приняты письменные обращения и подчеркнула, что их целью является восстановление прав граждан в соответствии с действующим законодательством.

Лица, желающие обратиться к Уполномоченному, могут воспользоваться несколькими способами: позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru с прикреплением документов, подтверждающих нарушение их прав, заполнить специальную форму на официальном сайте Уполномоченного по правам человека Московской области, а также записаться на дистанционное консультирование через портал госуслуг.

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Мытищи Дороги Ремонтные работы
03 июля 2024, 19:38
Спортсмены из Химок выиграли медали трех турниров по настольному теннису
Медиасток.рф
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Спортсмены училища олимпийского резерва № 3 городского округа Химки получили медали теёх всероссийских соревнований по настольному теннису. Воспитанники принесли городу шесть наград.

Альфия Юнусова выиграла бронзу IX всероссийской летней Универсиады в Салавате. Девушка выступила в составе сборной Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в возрастной категории до 22 лет.

Анастасия Россихина заняла второе место на первенстве Восточноевропейской лиги по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет. А спортсменка Дарья Заркина на турнире стала третьей. Химчанки выступили в старшей возрастной группе в одиночном разряде.

Вместе с тем, воспитанники училища олимпийского резерва № 3 победили на всероссийских соревнованиях FD-OPEN среди юношей и девушек до 14 лет. Чемпионами стали Дениз Якын и Алина Савостикова. Тимофей Уляшев выиграл бронзовую медаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены Химки Теннис
03 июля 2024, 19:36
Самбистка Эльмира Кахраманова из Мытищ победила на Универсиаде
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Воспитанница Центра детско-юношеского спорта в Мытищах победила IX Всероссийской летней Универсиаде. Спортсменка Эльмира Кахраманова завоевала золото в турнире по самбо.

Соревнования проходили в Уфе. Эльмира представляла на соревнованиях Государственный университет просвещения, Московскую область и городской округ Мытищи.

В этом сезоне спортсменка демонстрирует выдающиеся результаты: друг за другом выигрывает турниры всероссийского и международного уровней. Готовит самбистку к состязаниям заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук Юрий Гончаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Мытищи
03 июля 2024, 19:36
Автоинспекторов Солнечногорска поздравили с профессиональным праздником
пресс-служба городского округа Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником. В этом году исполняется 88 лет со дня образования ведомства. День ГАИ МВД РФ традиционно отмечается 3 июля.

Отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты. В поздравлении участвовали руководитель муниципалитета Константин Михальков, председатель совета депутатов Марина Веремеенко и начальник ОМВД России по округу Алексей Хорьков.

«Каждый год интенсивность движения на дорогах только увеличивается, количество транспорта растет, а аварийность и смертность снижаются. И в этом заслуга, в первую очередь, автоинспекторов. Именно они круглосуточно патрулируют дороги, регулируют потоки машин и помогают водителям в непростых ситуациях. Желаю каждому из инспекторов крепкого здоровья и стойкости, а их семьям благополучия. С праздником!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этот день всех автоинспекторов Подмосковья поздравил и губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что в Московской области снижается аварийность на дорогах - за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех сотрудников, кто честно и добросовестно выполняет свою работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Солнечногорск

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