31 января 2024, 12:15

Дорожные ямы устранили еще в 4 округах Подмосковья

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Дорожные службы продолжают ямочный ремонт в Московской области. Неровности дорожного полотна устранили еще в четырех округах, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы провели в Пушкино на Старом Ярославском шоссе, в Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, в Верее на улице Ленинской, в Балашихе на Косинском шоссе, а также в Щелкове на улице Фабричной.

В ведомстве отметили, что ямы и прочие дефекты дорог представляют угрозу для участников движения - они повышают риск возникновения аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Чтобы предотвратить аварии, специалисты регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Отчет о проделанной работе заносят в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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Дороги
31 января 2024, 12:21
Минтранс Подмосковья напомнил водителям грузовиков порядок действий при ДТП
Минтранс Подмосковья
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Водители грузовых транспортных средств должны проявлять особую осторожность на дороге, поскольку ДТП с их участием могут привести к серьезным травмам. Поэтому необходимо соблюдать не только ПДД, но и режим отдыха, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В случае ДТП, в первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и покинуть кабину. Водителю следует уйти за ограждение или удалиться от грузовика, после чего следует незамедлительно вызвать экстренную службу по номеру 112 и сообщить о произошедшем инциденте. Они отправят на место сотрудников Госавтоинспекции, которые обеспечат безопасность или примут меры в зависимости от конкретной ситуации.

Кроме того, важно установить знак аварийной остановки. Не рекомендуется проводить любые технические работы или пребывать на проезжей до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

По возможности следует оценить ситуацию и попытаться добраться до ближайшего места стоянки. Важно также сообщить об инциденте по радио дальнобойщиков, чтобы другие водители были предупреждены о происшествии.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, а также наличие тахографа - специального устройства для контроля режима труда и отдыха.

«Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте правила, а также режим труда и отдыха, так как его нарушение может повлечь за собой серьёзное ДТП», - подчеркнули в Минтрансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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Грузовики ДТП Дороги Водители
31 января 2024, 12:20
Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в Подмосковье в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе проверили в Подмосковье. Готовность объекта составила 45%.

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что строительство Юго-Восточной хорды проводится в три этапа. Работы идут одновременно на всех участках. Движение по новой автомагистрали откроют в третьем квартале 2024 года.

В рамках третьего этапа построят участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до развязки с трассой М-2 «Крым». Возведут мост по основному ходу на пересечении с рекой Битца. Сделают подъезд к кладбищу в поселке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный переход в районе ЖК «Южная Битца», а также несколько новых дорог в поселке.

Сейчас рабочие закончили работы по устройству основания и первого слоя асфальта улично-дорожной сети. Приступили к монтажу подземного пешеходного перехода под железной дорогой, монтируют металлические элементы надземного перехода.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

Строительство Дороги
31 января 2024, 12:14
Работу котельной в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве восстановят к концу дня
Пресс-служба губернатора Московской области
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Утечки начали устранять на теплосетях в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве. Вернуть отопление в дома планируют завершить к полуночи.

Для проведения ремонта в микрорайоне временно отключили котельную. Устранить две утечки планируют в период с 09:00 до 16:00. После этого работу объекта начнут восстанавливать, а полностью отопление в дома вернут к полуночи, рассказал замглавы округа Илья Денисов.

«Завтра сразу в двух местах будем устранять утечки в сетях отопления, которые мы не могли сделать в морозные дни. Провести работы без остановки котельной, увы, невозможно», - сказал он.

Сообщить о жилищно-коммунальных проблемах жители могут по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-100-84-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Ликино-Дулево Ремонтные работы
31 января 2024, 12:06
Анна Кротова рассказала о планах по развитию дорог и транспорта в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о развитии дорожно-транспортной сети. В планах завершить работы на Лобненском шоссе и Северном обходе, реконструировать несколько улиц, построить пешеходный переход через железную дорогу и многое другое.

Анна Кротова обсудила вопросы развития округа с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Михаилом Шигабутдиновым.

«Вместе проехали по Северному обходу и Лобненскому шоссе. Реализация таких масштабных проектов стала возможна при поддержке нашего президента. Я принимала участие в запуске работ на обеих магистралях, поэтому сейчас, когда вижу, как они поменяли ситуацию в Лобне, продолжаю держать руку на пульсе», - сказала Анна Владимировна.

На втором этапе строительства Северного обхода уже выполнено 70% запланированных работ. Развязку с Рогачевским шоссе и подъезд к улице Гагарина откроют в декабре.

Готовность Лобненского шоссе достигла 85%. Завершить монтаж пешеходных переходов и работы на дублерах планируется в октябре.

Кроме того, в этом году отремонтируют улицу Гагарина, реконструируют Авиационную улицу и Старошереметьевское шоссе.

Также проектируется пешеходный переход через железнодорожные пути на Кольцевой улице. Работы начнутся этой весной, а завершатся в 2025 году.

«Работы на конкорсе на станции Лобня, как заявляют коллеги из „РЖД“, стартуют в апреле с подготовки коммуникаций. Сам объект принимаем в 2026 году и переходим на пешеходник на станции Депо. В планах также - установить шумоизоляционный экран от станции Лобня до Депо», - добавила Анна Кротова.

На встрече с министром также обсудили идею строительства наземного переезда с переходом между улицей Чехова и проездом Шадунца, реконструкцию Дмитровского шоссе и площади вблизи станции Лобня.

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Лобня Дороги

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