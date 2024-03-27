Дорожные службы в Лобне привели в порядок 34 остановочных павильона
Подготовка дорожной сети к теплому сезону началась в Лобне. Городские службы привели в порядок 34 остановочных павильона, убрали мусор на дорогах и тротуарах.
Рабочие собрали мусор на 10 километрах улиц Лобни, а также убрали смет на 6,5 километров дорог.
«Эта работа ведется ежедневно. С первого апреля переходим в усиленный режим месячника чистоты и благоустройства. Дорожники приступят к мойке остановочных пунктов, других объектов дорожного хозяйства», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Она добавила, что Управление по работе с территориями вскоре займется высадкой цветов на городских улицах. А управляющие организации начнут сезонный ремонт спортивных и детских площадок.
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