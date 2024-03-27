27 марта 2024, 15:03

Дорожные службы в Лобне привели в порядок 34 остановочных павильона

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Подготовка дорожной сети к теплому сезону началась в Лобне. Городские службы привели в порядок 34 остановочных павильона, убрали мусор на дорогах и тротуарах.

Рабочие собрали мусор на 10 километрах улиц Лобни, а также убрали смет на 6,5 километров дорог.

«Эта работа ведется ежедневно. С первого апреля переходим в усиленный режим месячника чистоты и благоустройства. Дорожники приступят к мойке остановочных пунктов, других объектов дорожного хозяйства», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Она добавила, что Управление по работе с территориями вскоре займется высадкой цветов на городских улицах. А управляющие организации начнут сезонный ремонт спортивных и детских площадок.

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Лобня Дороги
27 марта 2024, 15:08
Антитеррористическую тренировку провели в школе в Дубне
Пресс-служба администрации города или района
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Свыше 600 детей и 43 педагога эвакуировали в школе в Дубне в рамках антитеррористической тренировки. Ее провели для налажвания взаимодействия между силовыми структурами и образовательным учреждением.

Как рассказали в администрации округа, темой тренировки стала эвакуация в случае обнаружения взрывного устройства. Его обнаружил охранник, после чего всех оповестил о находке.

Дети и взрослые организованно покинули здание. За считанные минуты к школе прибыла Росгвардия и полиция, а подъезды к учреждению перекрыли машины. Кинологи осмотрели здание с собаками.

«Есть ряд нюансов, над которыми надо будет поработать как педагогическому составу школы, так и силовому блоку - действия при эвакуации, прибытии и своевременности обнаружения взрывоопасного предмета. В целом, учения прошли на достойном уровне», - отметил начальник управления безопасности администрации Дубны Вадим Козырев.

Такие тренировки в Дубне проводят регулярно, чтобы наладить взаимодействие между сотрудниками силового блока и школой.

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Школы Дубна
27 марта 2024, 14:58
Тренер из Химок Нарт Цамакаев переехал в собственную квартиру благодаря соципотеке
Администрация Химки г.о.
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Тренер по греко-римской борьбе из Химок получил сертификат на покупку жилья и приобрел собственную квартиру. Это стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева под названием «Социальная ипотека».

Нарт Цамакаев трудится в химкинской спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам и имеет опыт работы с детьми более 20 лет. Он уделяет особое внимание воспитанию своих учеников и является примером для молодежи, направляя их энергию в нужное русло.

По программе «Социальной ипотеки» Цамакаев смог объединить своих родных - долгое время семья проживала раздельно из-за отсутствия собственного жилья.

«Хотя ремонт еще идет полным ходом, мы уже въехали. Все доведем до ума постепенно», - поделился тренер Нарт Цамакаев.

Ранее благодаря программе «Социальной ипотеки» свои квартиры в Химках смогли приобрести фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Ефимова, акушер-гинеколог Анна Якубяк и врач-онколог Жавагьир Абдуллаев, которые купили жилье на вторичном рынке рядом с местом работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ипотека Социальная ипотека
27 марта 2024, 14:54
Спасатели из Одинцова провели учения на объектах с массовым пребыванием людей
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Сотрудники Одинцовского «Мособлпожспаса» провели учения по эвакуации и отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей. Тренировку провели в культурно-досуговом центре имени Кобзона в селе Успенское.

Командир 244-й пожарно-спасательной части Владислав Беляев разъяснил план действий при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации. Спасатели провели инструктаж и занятия с персоналом учреждений, а также напомнили правила использования средств пожаротушения.

Начальник части уточнил, что подобные учения необходимы для того, чтобы все люди в чрезвычайной ситуации смогли быстро принимать грамотные решения, которые сохранят здоровье и жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели
27 марта 2024, 14:50
Свыше 130 жилых домов капитально отремонтируют в Химках в 2024 году
Пресс-служба администрации города или района
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В этом году в Химках капитально отремонтируют 136 жилых домов. В них заменят 46 лифтов. Новые кабины будут отвечать современным требованиям безопасности.

Как рассказали в администрации округа, работы проведут под контролем МинЖКХ Подмосковья и специалистов технадзора. Они следят за сроками ремонта и качеством материалов.

«В программу капитального ремонта мы приоритетно включали лифты, срок эксплуатации которых подходил к завершению или превышал 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены - это почти 13 тысяч единиц», - сказал глава ведомства Антон Велиховский.

С начала реализации программы в Химках привели в порядок 567 домов. Ознакомиться с адресами, по которым проведут работы, можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ремонтные работы

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