Дорожные службы в Лобне привели в порядок 34 остановочных павильона

Свыше 600 детей и 43 педагога эвакуировали в школе в Дубне в рамках антитеррористической тренировки. Ее провели для налажвания взаимодействия между силовыми структурами и образовательным учреждением.

Как рассказали в администрации округа, темой тренировки стала эвакуация в случае обнаружения взрывного устройства. Его обнаружил охранник, после чего всех оповестил о находке.

Дети и взрослые организованно покинули здание. За считанные минуты к школе прибыла Росгвардия и полиция, а подъезды к учреждению перекрыли машины. Кинологи осмотрели здание с собаками.

«Есть ряд нюансов, над которыми надо будет поработать как педагогическому составу школы, так и силовому блоку - действия при эвакуации, прибытии и своевременности обнаружения взрывоопасного предмета. В целом, учения прошли на достойном уровне», - отметил начальник управления безопасности администрации Дубны Вадим Козырев.

Такие тренировки в Дубне проводят регулярно, чтобы наладить взаимодействие между сотрудниками силового блока и школой.

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