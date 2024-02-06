Дорожные службы в Лобне подготовились к циклону «Ольга»
Коммунальщики в Лобне перешли на усиленный режим работы в связи с циклоном «Ольга». Синоптики обещают, что до четверга в Московской области ожидается снегопад и похолодание.
Циклон «Ольга» принесет сильный снегопад и понижение температуры до -23 градусов. Чтобы оперативно устранять последствия непогоды в Лобне на расчистку дорог выведут 19 коммунальных машин. Они будут прометать дорожное покрытие и обрабатывать его против гололеда.
Для ручной расчистки улиц сформировали девять мобильных бригад. Также привлекли к уборке пять погрузочных машин и 15 грузовиков для вывоза снега.
Напомним, ранее в Лобне расчистили территорию железнодорожной станции, в том числе со стороны микрорайона Восточный. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».