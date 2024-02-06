Дорожные службы в Лобне подготовились к циклону «Ольга»

Циклон «Ольга» принесет сильный снегопад и понижение температуры до -23 градусов. Чтобы оперативно устранять последствия непогоды в Лобне на расчистку дорог выведут 19 коммунальных машин. Они будут прометать дорожное покрытие и обрабатывать его против гололеда.

Для ручной расчистки улиц сформировали девять мобильных бригад. Также привлекли к уборке пять погрузочных машин и 15 грузовиков для вывоза снега.

Напомним, ранее в Лобне расчистили территорию железнодорожной станции, в том числе со стороны микрорайона Восточный. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников.

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