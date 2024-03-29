Дорожные службы устранили более 250 ям на дорогах в Солнечногорске за месяц

Работы проведены на центральных улицах, вдоль маршрутов общественного транспорта и возле социально значимых объектов. Особое внимание уделяли ликвидации аварийных выбоин, которые могли негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

«Проделана большая работа по выявлению дефектных участков, с прошлой недели техника плотно работает на местах. Наша задача - обеспечить безопасное, комфортное движение для автомобилистов, проезда общественного транспорта. Планируем полностью завершить ямочный ремонт к середине апреля», - поделился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В общей сложности специалисты сделали около 1300 ям на дорогах округа после зимы. Эти данные внесли в специальную программу для контроля за выполнением работ. Подрядчики предоставляют отчеты о проделанной работе через мобильное приложение, прикрепляя к ним фотографии и видеозаписи. При необходимости проводятся проверки на месте для обеспечения качества выполненных работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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