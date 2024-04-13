13 апреля 2024, 21:27

Дорожные службы приступили к ремонту дороги Никоновское — Чекменево в Раменском

Unsplash
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Из-за резкого таяния снега, паводковые воды затопили дорогу Никоновское-Чекменво в Раменском. Как только появилась возможность, дорожные службы оперативно приступили к ремонту дорожного полотна.

Директор «Раменской службы спасения, экстренного реагирования и предупреждения ЧС» Виталий Столбов сообщил, что специалисты сразу организовали дежурство, установили предупредительные знаки о необходимости снижения скорости и возможном затоплении дороги.

Раменский городской округ обычно не подвержен риску наводнений, однако этой зимой выпало столько снега, что даже здесь произошло значительное затопление. В результате 40 сообщений поступило в службу 112, когда вода дошла до частных домов.

В настоящее время уровень воды в Московской области начал снижаться, и за последние сутки отмечается общее падение уровня в реках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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Паводки Дороги Раменское Ремонтные работы
13 апреля 2024, 17:22
Депутат Госдумы Ирина Роднина организовала субботник в поселке Лунево в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутат Государственной думы Ирина Роднина и лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар присоединились к жителям поселка Лунево городского округа Химки на субботнике. В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.

Участники разделили территорию поселка на участки и провели уборку не только вблизи домов, но и в зонах отдыха.

«Ничего так не сближает, как совместный труд. Мы славно потрудились на субботнике: убрали остатки прошлогодней листвы с газонов, подмели тротуары. Радует тот факт, что местные жители ответственно подошли к данному мероприятию и пришли на генеральную уборку города целыми семьями», - отметила Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство Химки Депутаты Субботник
13 апреля 2024, 16:49
Депутат Ирина Спирина поучаствовала в уборке «Белого сквера» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Левобережный в Химках прошел субботник. Под руководством муниципального депутата Ирины Спириной, сотрудники коммунальных служб и местные жители, провели уборку территории «Белого сквера» на улице Пожарского.

В ходе работ, в парке привели в надлежащий вид информационные стенды, лавочки, урны, а также убрали газоны. Всего планируется благоустроить более 130 общественных пространств.

«Апрель - это месяц благоустройства, когда коммунальщики, трудовые коллективы, общественные деятели и горожане по всем Химкам активно участвуют в озеленении и улучшении городской среды. Мы с коллегами по Совету депутатов организуем субботники во дворах и парках. Из года в год все больше жителей присоединяется к нам, чтобы помочь сохранить красоту и чистоту нашего и города», - поделилась Ирина Спирина.

Напомним, что помимо наведения чистоты, у жителей есть возможность повлиять на преображение Химок. На федеральном портале za.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты благоустройства в 2024 году. В перечень вошли 11 общественных пространств городского округа Химки. Тот объект, который наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Химки Депутаты Субботник Парки
13 апреля 2024, 15:52
Депутаты и общественники Химок приняли участие в субботнике в Сходне
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Председатель Совета депутатов городского округа Химки, Сергей Малиновский, вместе с горожанами принял участие в субботнике. Общими усилиями в порядок привели территорию вблизи домов № 31, 32 и 36 на улице Октябрьская в микрорайоне Сходня.

Сергей Малиновский отметил, что субботник - это не только уборка придомовых территорий и городских пространств, но и прекрасная возможность объединить людей, чтобы внести свой личный вклад в сохранение природы и экологии, а также сделать городской округ комфортнее и чище.

Также депутаты муниципалитета Алексей Федоров и Руслан Шаипов вместе с руководителем движения общественной поддержки Химок Олесей Климачевой распределили между собой зоны ответственности в микрорайонах Фирсановка и Сходня для надзора за чистотой дворов. Они сосредоточили свое внимание на территориях около жилых домов по улице Речная в Фирсановка и в Банном переулке в Сходне как ключевых местах для уборки.

Месяц чистоты завершит общеобластной субботник 27 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.

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Благоустройство Химки Депутаты Субботник
13 апреля 2024, 14:40
Прием граждан по вопросам ЖКХ проведут в Химках с 15 по 19 апреля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки с 15 по 19 апреля пройдет тематическая неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальные депутаты, сотрудники профильных ведомств и представители Госжилинспекции проконсультируют горожан на площадке местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Юлия Ишкова напомнила о регулярных приемах граждан в Химках, где депутаты помогают горожанам с различными вопросами, включая ЖКХ, благоустройство, социальную поддержку, медицинские и юридические услуги.

Она также подчеркнула, что в Химках депутаты активно общаются с жителями не только лично, но и через общедомовые чаты. Эта практика введена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который гласит: «житель всегда прав».

Для записи на прием следует обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу улица Кирова, дом 19 или позвонить по телефону: 8 (916) 683-08-27. Прием проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Химки

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