Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности. Водителей предупреждают, что выезжать в такую погоду на летней резине — опасно.
В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что в случае необходимости для обеспечения безопасности проезда будет проведена противогололедная обработка. Также представители ведомства призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и быть аккуратнее на поворотах. Особую осторожность следует проявить на эстакадах и мостах.
Напомним, в Московской области по прогнозам синоптиков вечером 26 октября ожидается снег, местами метель. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица. В начале следующей недели в регионе ожидается потепление.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в регионе.
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