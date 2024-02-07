Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Как сообщили в Минтрансе области, бригады дорожных рабочих очищают от снега и проводят противогололедную обработку муниципальной и региональной сети.

«В связи с усилившимся снегопадом на линию выведено более 2,3 тысяч дорожных рабочих и свыше полутора тысяч единиц снегоуборочной техники. В настоящее время дорожные службы работают по сценарию „Снегопад“. Общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также он отметил, что ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки.

В ведомстве призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто все же решит отправиться в дорогу, быть особенно внимательными и осторожными - соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работы по уборке снега идут по утвержденной схеме.

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