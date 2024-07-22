Дорожные службы отремонтировали покрытие еще на 10 трассах Подмосковья

«Ежедневно высокоинтенсивными шоссе пользуются от десяти до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населенными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением - одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения», - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для обновления покрытия используют асфальтобетонные смеси, в состав которых входят модифицирующие добавки, повышающие ее устойчивость к нагрузкам. По словам Гержика, сейчас дорожные службы продолжают ремонт на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, а также Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Всего в этом сезоне запланирована замена 80 километров покрытия на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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