Дорожные службы нанесли новую разметку в Шаховской

Процесс нанесения разметки выполняется в строгой последовательности. Сперва предстоит ограждение участка для работ, очистка от мусора и, если требуется, снятие старой разметки. Затем производится нанесение первичной разметки, после чего основную красят вручную с использованием специализированной краски.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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