Дорожные службы ликвидировали более 50 асфальтовых ям в Серпухове за сутки

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Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на улице Коншиных, Борисовском шоссе и Северном проезде. Также заасфальтировали ямы в Пущине на улице Институтской и в деревне Верхние Велеми.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг дефектов дорожного покрытия ведется регулярно, а качество ремонта оценивают специалисты с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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