Дорожные службы Коломны начали устранять последствия мощного ливня

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Бригады дорожников осматривают и очищают ливневые колодцы и организуют отток воды с проезжей части. Гречищев встретился с представителем подрядчика на улице Шилова и поручил усилить работу по устранению подтоплений.

«Видим все обращения, службы на них оперативно реагируют. Дождь утихает, на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Работу продолжим», - пообещал глава Коломны.

Он призвал автомобилистов объезжать сложные участки и выбирать безопасные места для парковки.

Непогода обрушилась на Коломну 2 ноября. Очевидцы сообщили, что потоп образовался у школы № 14. Из-за ливня в подъезде одной из многоэтажек протекла крыша.