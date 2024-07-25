25 июля 2024, 23:45

Дорожные службы Химок подготовили технику и инвентарь к зиме

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Дорожные службы Химок подготовили оборудование в преддверии осенне-зимнего сезона. Специалисты обновили снегоуборочные машины, привели в порядок помещения для хранения инвентаря в Луневе и Сходне.

Всего в Химках насчитывают 1500 объектов, подлежащих особому уходу: 515 километров дорог, 105 зон зеленых насаждений, 500 придомовых территорий. Облагораживают эти площади 300 работников коммунальных служб, 180 единиц тяжелой техники.

Уборка придомовых территорий - особая задача служб жилищно-коммунального хозяйства. Порядок близ многоквартирных домов наводят свыше 850 дворников. Им выделили около 70 технических автомобилей и специальный инвентарь.

Отметим, что с начальном зимнего сезона свыше 10 тысяч коммунальщиков будут трудиться на улицах округа.

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Благоустройство ЖКХ Химки
25 июля 2024, 23:55
Читальный зал под открытым небом организовали в парке Толстого в Химках
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Открытый читальный зал на свежем воздухе организовали в парке Толстого в Химках. Более 200 человек уже успели посетить летнюю читальню.

Жители и гости городского округа читают книги на свежем воздухе и участвуют в тематических мастер-классах, программах, подвижных играх, обсуждают произведения с единомышленниками. Здесь участники разных возрастов: дети 6-13 лет и взрослые 25-65 лет.

Изучить ассортимент такой библиотеки, а также пожертвовать для чтецов книги можно по будням. Развлекательную программу здесь проводят по пятницам с 12:00 до 16:00.

Свыше 70 человек пришли на открытие читального зала в парке Толстого. Химчане ладошками нарисовали памятные рисунки, сделали своими руками открытки и браслеты-ромашки.

Ранее зону буккроссинга оборудовали в парке «Дубки». Здесь жители городского округа могут взять книгу и провести время наедине с ней прямо в парке. Такое увлечение объединяет химчан-любителей чтения.

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Химки Парки
25 июля 2024, 23:50
Замглавы Балашихи проверил качество содержания дворов на улице Карла Маркса
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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин проверил качество содержания территорий многоквартирных домов. Дом № 4 по улице Карла Маркса уже получил паспорт готовности к сезону отопления.

Замглавы Балашихи Максим Сидоркин отметил, что замечаний и нарушений нет. Комиссия осмотрела и инженерные системы. Все готово к предстоящему отопительному сезону.

Многоквартирные дома по улицам Карла Маркса, Крупской и Советской, а также по проспекту Ленина с 2021 года обслуживает управляющая компания «Энтузиаст». Ее сотрудники выполняют косметический ремонт подъездов, входных групп, козырьков и наводят порядок во дворах. Все работы обсуждают с жителями.

Так, в доме № 4 по улице Карла Маркса уже полностью промыли и опрессовали все трубы, сдали дом ресурсоснабжающей организации и получили подписанный паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.

По поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова проверку готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону продолжат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Благоустройство ЖКХ Балашиха Ремонтные работы
25 июля 2024, 23:37
Новую детскую площадку установят на улице Лесопарковая в Балашихе в августе
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В микрорайоне Железнодорожном прошла встреча жителей и представителей администрации Балашихи. Диалог коснулся благоустройства территории у дома № 12 по Лесопарковой улице. Здесь в августе установят новую детскую площадку.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин встретился с жителями многоквартирного дома № 12 по улице Лесопарковая. Во дворе дома уже есть детская площадка, но прямо под ней проходит недействующий газопровод.

Участники выездной администрации решили скорректировать местоположение игровой зоны и установить новую детскую площадку. Также запланировали строительство воркаут-зоны и зоны отдыха. Ремонт начнут в августе 2024 года.

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Благоустройство Балашиха
25 июля 2024, 23:35
Глава Балашихи встретился с народными дружинниками в микрорайоне Заря
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Встреча главы городского округа Балашиха Сергея Юрова с участием председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, командира народной дружины Дмитрия Манышина и представителей полиции состоялась в микрорайоне Заря в Балашихе. Обсудили частоту и результативность рейдов, а также отзывы и замечания местных жителей.

По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, дружинники регулярно патрулируют микрорайон Заря и оперативно реагируют на жалобы жителей.

«Балашиха вошла в число семи городов Подмосковья, где на основании регионального пилотного проекта предусмотрена организация патрулирования дополнительных городских маршрутов. Для себя мы выбрали микрорайоны 1 Мая и Новое Павлино, а также по просьбе ветеранов и микрорайон Заря», - отметил Сергей Юров.

В дружину приходят активисты разного возраста и профессий. В их полномочия входит охрана общественного порядка и разъяснительная работа с жителями.

«Сейчас в дружине у нас 428 человек. Это граждане, проживающие в Балашихе, учителя, студенты и просто неравнодушные жители. Мы обеспечили всех необходимой формой, снаряжением, средствами связи, а также видеорегистраторами, чтобы дружинники могли зафиксировать обнаруженные нарушения. Рейды мы проводим регулярно начиная с июля, по пятницам, субботам и воскресеньям», - рассказал командир народной дружины Дмитрий Манышин.

В Балашихе народная дружина поддерживает общественный порядок и пресекает правонарушения с 2019 году.

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Сергей Юров Работа Балашиха

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