Дорожные работы провели еще в 7 округах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, объекты восстановили на улицах Павлова и Пацаева в Долгопрудном, Угрешской в Дзержинском, Октябрьской в Серебряных Прудах, Нагорной в Лосино-Петровском и на дороге в поселок Горбово в Рузе.

«Также искусственные неровности восстановили на двух шоссе - Петровском в Одинцове и Дзержинском в Котельниках», - добавили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом в социальными объектами и в потенциально опасных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».