Дорожные ограждения восстановили в 4 округах Подмосковья

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, повреждения ограждений повышают риск возникновения аварий, связанных с выходом пешеходов на проезжую часть и заездом машин на тротуар.

Ограждения восстановили на Олимпийском проспекте и в районе деревни Терпигорьево в Мытищах, на 27-м километре Каширского шоссе в Видном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и на Первомайской улице в Высоковске.

Дорожную сеть в Подмосковье регулярно обследуют, уделяя особое внимание состоянию дорог и тротуаров. Все ремонтные работы контролируют через цифровую систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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