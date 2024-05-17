Дорожные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Читайте нас в:

Ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками ДТП. Помимо этого, работы направлены на предотвращение заезда транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Напомним, специалисты «Мосавтодора» еженедельно обследуют дорожную сеть. В рамках инспекций дорожники проверяют состояние инфраструктуры, которая влияет на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».