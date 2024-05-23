Дорожное покрытие отремонтировали еще в шести округах Подмосковья

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Дорожные службы установили искусственные неровности для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах.

В Минтрансе отметили, что обследования региональных дорог проводятся еженедельно. Особое внимание дорожные службы уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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