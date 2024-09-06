Дорожное покрытие обновили на Красноармейской улице в Серпухове

В настоящее время подрядчик активно работает на улице Залоги, а на улице Российской запланирован значительный объем работ. В ближайшее время здесь обустроят дополнительные парковки и удобный тротуар для жителей. Уже демонтировано старое покрытие, и на этой неделе подрядчик приступит к укладке первого слоя асфальтобетонной смеси.

После завершения всех запланированных работ дороги муниципалитета будут соответствовать современным стандартам качества и безопасности. В течение следующих двух лет планируется выделение дополнительных средств из бюджета на дальнейшее обновление дорожной сети.

«Основная цель - создать комфортные условия для каждого жителя. Мы продолжим работу по улучшению дорожной инфраструктуры, чтобы водители и пешеходы чувствовали себя уверенно и спокойно на дорогах муниципалитета», - подчеркнул Сергей Никитенко.

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