Дорогу в селе Борисово отремонтируют по просьбе жителей

В Подмосковье продолжается реализация программы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Программа действует уже восемь лет, в ходе которых отремонтировано около 100 тысяч подъездов из 150 тысяч существующих. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360», что все работы согласовывают с жителями и муниципалитетами, а управляющие компании либо проводят ремонт самостоятельно, либо привлекают подрядчиков.

«Регламентный срок ремонта подъездов не более семи лет - от пяти до семи. То есть каждые пять-семь лет управляющая организация должна организовать свою работу так, чтобы подъезд был отремонтирован», - уточнил Велиховский.

По его словам, в последние годы используется комплексный подход к ремонту: теперь заменяются оконные блоки, ремонтируются входные группы, лифтовые холлы, стены и освещение. Все эти работы позволяют избежать необходимости возвращаться к ремонту того же подъезда через короткий срок.

«Мы делаем все сразу, чтобы не заходить несколько раз на подъезд и в последние года мы ввели стандарт ремонта подъездов - обязательную замену оконных блоков», - добавил министр.

Спикер уточнил, что в 2024 году изменился порядок финансирования программы. Теперь средства для ремонта заложены в бюджеты муниципалитетов, и они сами контролируют распределение средств. При этом, министерство продолжает координировать и контролировать выполнение программы.

В рамках программы ремонта подъездов проводится ежегодный конкурс «Лучший подъезд», который существует уже шесть лет. Жители активно участвуют в конкурсе, украшая свои подъезды и внося личные креативные идеи. Например, в одном из домов был оформлен подъезд в виде ретроспективы района, а в другом создали зону отдыха с диваном и бесплатной библиотекой.

Жители, участвующие в программе, активно взаимодействуют с управляющими компаниями. Совместными усилиями удается не только ремонтировать подъезды, но и сохранять их в хорошем состоянии.

Конкурс также включает номинацию «Тематический подъезд». В прошлом году победителем стала Балашиха с оформлением подъезда на тему истории Железнодорожного микрорайона.

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