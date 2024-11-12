Дорогу в микрорайоне Пироговском в Мытищах отремонтируют в ноябре

Решать вопрос по оперативной укладке асфальта в микрорайоне Пироговском приехали представители администрации городского округа Мытищи и государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор». Директор управления транспорта и дорожного хозяйства Арсений Сурояков и начальник территориального управления администрации округа Егор Бунтин пообщались с подрядной организацией и ответили на вопросы местных жителей.

Фабричная улица находится в региональной собственности. Вопрос по обустройству дороги больше двух недель не могли решить по вине поставщика. Асфальтовый завод своевременно не отгрузил смесь для ремонтных работ, но сейчас вопрос решен. Подрядчик уже укладывает на проезжей части искусственные неровности для снижения скорости транспортных средств. Завершить ремонт специалисты «Мосавтодора» планируют в течение недели.

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