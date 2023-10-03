Дорогу отремонтировали на Внуковской улице в Дмитрове

Читайте нас в:

Отремонтированная дорога - это подъезд к Дмитрову, селу Внуково, деревне Кунисниково, а также к местам притяжения жителей. Это центр зимних видов спорта, школа, остановки и другие социально значимые объекты. Путь к ним стал комфортнее и безопаснее для более чем 18 тысяч автомобилистов, проезжающих здесь каждый день.

Ранее в округе также завершили укладку покрытия на отрезке от улицы Космонавтов до села Костино. Сейчас работы ведутся еще на четырех региональных участках.

В этом году в Дмитрове отремонтируют около 38 километров дорог.

Пешеходные переходы, построенные по новому стандарту, откроют еще в нескольких городских округах Подмосковья до конца года. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что это крытые объекты, оснащенные лифтами и адаптированные для комфорта инвалидов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Дмитрове завершили ремонт участка пути протяженностью более двух километров - он длится от трассы А-108 до улицы Внуковской. В Минтрансе Подмосковья уточнили, что работы выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».