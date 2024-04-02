Дорогу отремонтировали на Центральной улице в Балашихе

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Всего с начала сезона работники балашихинского МБУ уже выполнили более 300 задач по ямочному ремонту дорожного покрытия в округе. В ближайших планах отремонтировать еще 200 объектов дорожной инфраструктуры.

Список дорог, подлежащих ремонту ежедневно обновляется.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».