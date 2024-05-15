Дорогу от Муромцева до Городища отремонтируют к осени

В пресс-службе «Мосавтодор» сообщили, что дорожные службы приступили к финальному этапу работ по укладке более шести километров нового асфальтобетонного покрытия на участке от трассы А-108 вблизи деревни Муромцево до деревни Городище. В дальнейшем специалисты укрепят обочины и нанесут разметку на всех участках ремонта.

Напомним, что всего в округе в рамках нацпроекта обновят более 22 километров покрытия на пяти участках региональных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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