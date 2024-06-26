26 июня 2024, 15:39

Дорогу на Пролетарской улице в Звенигороде отремонтируют к августу

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Ремонт Пролетарской улицы в Звенигороде начался в июне. Подрядчик планирует закончить работы к 1 августа.

Сейчас на объекте трудятся 17 рабочих и семь спецмашин. Строители уложили бортовой камень, а вскоре будут заниматься асфальтобетонным покрытием. Позаботятся не только об автомобилистах, но и о пешеходах - на улице обновят тротуары.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход ремонта.

«Проверили, как идет ремонт одной из ключевых транспортных артерий Звенигорода - улицы Пролетарская. В первую очередь выполняются работы по замене бортового камня, демонтажу плитки, устройству основания тротуаров из щебня и песка. После этого рабочие приступят к фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. По итогам инспекции также проработаем вопрос создания дополнительных парковок вдоль улицы со стороны звенигородской поликлиники и устройства пешеходного перехода», - поделился Иванов.

В 2024 году в Одинцове планируется отремонтировать еще девять дорог общей протяженностью 9,35 километра и площадью 123 тысячи квадратных метров.

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Одинцово Благоустройство Дороги Ремонтные работы
26 июня 2024, 17:16
Парк «Гучково» в Дедовске благоустроят к сентябрю
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Центральную часть города Дедовска обновят к осени. Проект благоустройства охватит парк «Гучково» и сквер с прудом вблизи Георгиевской церкви.

Проект рассчитан на большую территорию - почти пять гектаров. Он стал призером VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также выиграл федеральный грант.

Локацию для обустройства выбрали сами жители города. Там появятся зоны для прогулок и тихого отдыха, а также детские и спортивные площадки, места для выгула собак.

Подрядчик уже проложил освещение в парке, установив в сквере 128 светильников. Также провели работы по водоснабжению. Вскоре в парке появятся общественные туалеты и умывальники.

Сейчас строители приступили к укладке газона и установке основания детских площадок. Продолжаются работы по бетонированию тротуаров. Согласно проекту общая площадь дорожно-тропиночной сети составит порядка 5,8 тысяч квадратных метров.

Завершить все работы планируется к сентябрю.

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Благоустройство Истра Парки
26 июня 2024, 17:12
Глава Химок проверил качество содержания домов в микрорайоне Левобережный
Администрация г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с жителями микрорайона Левобережный. Он проверил состояние жилых домов на Совхозной улице и оценил готовность систем к отопительному сезону.

Дом № 15 на Совхозной улице уже готов к зиме. Специалисты запустили индивидуальный тепловой пункт, очистили теплообменник и фильтры, установили современное оборудование. Стандартные процедуры пройдут и в других домах микрорайона.

«Обход и проверку жилого фонда проводим вместе с химчанами. Они озвучивают просьбы, пожелания, предложения, задают вопросы. Для нас важно, чтобы все заявленные работы были выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отметим, что к осеннее-зимнему сезону в Химках подготовят свыше 1440 жилых домов. Специалисты проведут проверки и наметят необходимые работы: обновят оборудование, заменят или отремонтируют котлы. Также подготовят 38 центральных тепловых пунктов и 17 котельных, заменят линии теплосети по 82 адресам.

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Благоустройство Химки Ремонтные работы
26 июня 2024, 16:58
Выставка художницы Полины Буториной началась в «Умной библиотеке» в Химках
Администрация г.о. Химки
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Персональная выставка художницы Полины Буториной проходит в «Умной библиотеке» в Химках. Гости могут увидеть пейзажи и натюрморты на весеннюю тематику.

Художница писала работы в стиле импрессионизма с элементами реализма. Полотна отличаются яркостью красок и особым авторским почерком. Полотна изображают цветущее время года в разных уголках России.

«Это уже вторая выставка, посвященная пленэру, потому что он позволяет передать момент. Композиция строится стихийно, никакой фотоаппарат не передаст такую картину. Люди это чувствуют», - рассказала художница.

Полина Буторина стала призером Всероссийского конкурса живописи и графики Russcoart. Ранее в Химках уже были представлены ее работы «Кавказские сезоны».

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Выставки Химки Художники
26 июня 2024, 16:45
Свыше 1,2 тысячи спортсменов примут участие в забеге в Зарайске 29 июня
Оргкомитет Экстремального забега "Зарайский бизон"
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Забег «Зарайский бизон» состоится в Подмосковье 29 июня. Его участниками станут свыше 1,2 тысячи спортсменов, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спортивное мероприятие пройдет в окрестностях исторически значимых объектов Зарайска. Бегунам предстоит преодолеть два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями. Вторая трасса подготовлена для команд.

Для гостей и участников забега в этот день пройдут мастер-классы, концерты, аукционы и другие интерактивные мероприятия. По итогам забега спортсменам вручат медали и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск

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