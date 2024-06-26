Дорогу на Пролетарской улице в Звенигороде отремонтируют к августу

Сейчас на объекте трудятся 17 рабочих и семь спецмашин. Строители уложили бортовой камень, а вскоре будут заниматься асфальтобетонным покрытием. Позаботятся не только об автомобилистах, но и о пешеходах - на улице обновят тротуары.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход ремонта.

«Проверили, как идет ремонт одной из ключевых транспортных артерий Звенигорода - улицы Пролетарская. В первую очередь выполняются работы по замене бортового камня, демонтажу плитки, устройству основания тротуаров из щебня и песка. После этого рабочие приступят к фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. По итогам инспекции также проработаем вопрос создания дополнительных парковок вдоль улицы со стороны звенигородской поликлиники и устройства пешеходного перехода», - поделился Иванов.

В 2024 году в Одинцове планируется отремонтировать еще девять дорог общей протяженностью 9,35 километра и площадью 123 тысячи квадратных метров.

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