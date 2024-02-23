Дорогу на Племхозском проезде отремонтировали в Домодедове в 2024 году

Итоги работы в образовательной сфере в 2023 году подвели в городском округе Егорьевск. Капитально отремонтировали три школы, построили новый спортзал и закупили оборудование в Центр внешкольной работы.
В школе села Саввино, а также во второй и пятой городских школах обновили фасады, кровли, несущие конструкции, полностью завершили отделку стен, потолков и полов, при этом здания не потеряли свои архитектурные особенности.
По словам председателя комитета по образованию администрации городского округа Егорьевск, одним из важных достижений прошлого года стало открытие нового спортивного зала в гимназии № 10 в селе Раменки.
«На первом этаже расположена универсальная спортивная площадка, которая позволяет заниматься общей физической подготовкой, играть в баскетбол и волейбол, а также проводить мини-футбольные матчи. Второй этаж отведен под просторные раздевалки с душевыми», - рассказала Белова.
Также в 2023 году удалось реализовать проект «Оснащение оборудованием и программным обеспечением „Центра внешкольной работы“» - закупили компьютеры, музыкальные инструменты и другое оборудование.
С 2024 года в школах городского округа Егорьевск вновь начнут вручать серебряные медали за особые успехи в учении II степени.
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