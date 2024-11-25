Дорогу к школе отремонтировали в деревне Авдотьино под Домодедово

В ходе проверки выяснилось, что короткий путь к школе и поликлинике проходит вдоль гаражей по частной земле и находится в неудовлетворительном состоянии. Альтернативный маршрут, находящийся в нормативном состоянии, требует значительного обхода, что неудобно для школьников.

«Договорились с собственником дороги, что он приведет ее в порядок. Сначала дорогу засыпали щебнем, чтобы создать твердое основание. А сегодня собственник прислал видео, где дорога уже укатана асфальтной крошкой», - рассказала Евгения Хрусталева.

Кроме того, на 17-й линии ведутся работы по расширению дороги и обустройству тротуара к пешеходному переходу. Работы выполняет собственник торгового центра, получивший технические условия для выполнения этих мероприятий.

Глава Домодедово отметила, что такие примеры сотрудничества с жителями и бизнесом помогают делать округ комфортнее для жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».