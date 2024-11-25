25 ноября 2024, 21:06

Дорогу к школе отремонтировали в деревне Авдотьино под Домодедово

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Жители деревни Авдотьино обратились к главе городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой с жалобой на состояние дороги, ведущей к школе имени Хухрева. Евгения Михайловна оперативно отреагировала на обращение и поручила начальнику службы дорожного хозяйства и транспорта выехать на место для выяснения обстоятельств.

В ходе проверки выяснилось, что короткий путь к школе и поликлинике проходит вдоль гаражей по частной земле и находится в неудовлетворительном состоянии. Альтернативный маршрут, находящийся в нормативном состоянии, требует значительного обхода, что неудобно для школьников.

«Договорились с собственником дороги, что он приведет ее в порядок. Сначала дорогу засыпали щебнем, чтобы создать твердое основание. А сегодня собственник прислал видео, где дорога уже укатана асфальтной крошкой», - рассказала Евгения Хрусталева.

Кроме того, на 17-й линии ведутся работы по расширению дороги и обустройству тротуара к пешеходному переходу. Работы выполняет собственник торгового центра, получивший технические условия для выполнения этих мероприятий.

Глава Домодедово отметила, что такие примеры сотрудничества с жителями и бизнесом помогают делать округ комфортнее для жизни.

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Благоустройство Город Домодедово
25 ноября 2024, 21:56
Студенты-кондитеры в Серпухове создали необычные подарки ко Дню матери
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В преддверии Дня матери студенты Губернского колледжа в Серпухове, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело» и профессии «Повар, кондитер», проявили творческий подход и мастерство, подготовив для мам оригинальные подарки. Те, кто проходит дополнительное обучение по направлению «Роспись пряников», создали изысканные букеты из расписных пряников ручной работы, а также пряничные домики — символы уюта и семейного тепла.

Также студенты, осваивающие искусство «Карвинга по овощам и фруктам», продемонстрировали свои навыки, представив изящную композицию под названием «Семья». Эти удивительные работы стали настоящим украшением праздника и подарили мамам множество улыбок и радости.

Творческий подход студентов Губернского колледжа стал прекрасным примером того, как можно выразить любовь и заботу к самым дорогим людям в нашей жизни.

В России День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2024 году он приходится на 24 ноября. Это особенный день, когда семьи собираются вместе, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам, подарив им тепло, внимание и небольшие приятные сюрпризы.

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Праздники Серпухов Студенты
25 ноября 2024, 21:50
Олимпиадный интенсив по биологии для старшеклассников прошел в Пущине
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В минувшие выходные завершился Олимпиадный интенсив для старшеклассников, посвященный подготовке к практическому туру по биологии. Особенность курса заключалась в использовании современных лабораторий «БиоТех-Пущино», а также ресурсов Института биологического приборостроения и Музея экологии и краеведения.

Организаторы предложили участникам насыщенную двухдневную программу, в центре которой были практические занятия.

В рамках интенсива ребята осваивали микробиологические методы работы, изучали строение черепов и зубов животных, а также знакомились с отпечатками древних отложений. В лабораториях «БиоТех-Пущино» школьники изучали спектрофотометрические методы в биохимии и классификацию тканей растений - знания, которые пригодятся им на олимпиадах.

Интенсив стал примером успешного сотрудничества образовательных, научных и культурных учреждений, объединивших свои ресурсы для подготовки будущих участников интеллектуальных соревнований. В программе приняли участие не только школьники из Пущино, но и ребята из Дзержинского и Жуковского.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Серпухов
25 ноября 2024, 21:24
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 25 ноября достигли 5 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 25 ноября фиксируются на уровне пяти баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
25 ноября 2024, 20:04
Упавшего в шахту лифта кота спасли в Химках
Медиасток.рф
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Кота, упавшего в шахту лифта, спасли в Химках. Жалобные крики животного услышали жители дома на Юбилейном проспекте, 82.

Неравнодушные жильцы вызвали лифтера, который и вызволил животное.

Как оказалось, кот забрался в шахту лифта в поисках теплого угла, но выбраться самостоятельно не смог. Ему грозила голодная смерть.

Специалист спустился в шахту лифта и достал перепуганное животное, а жители поблагодарили лифтера за помощь и неравнодушие.

Химки Коты

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