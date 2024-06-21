21 июня 2024, 14:32

Дорогу до Минского шоссе отремонтируют в Можайске

Минтранс Подмосковья
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Ремонт региональных дорог продолжается в Можайском округе. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, специалисты «Мосавтодора» меняют более пяти километров старого покрытия на участке от остановки «Красный Балтиец» до Минского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«После ремонта пять тысяч автомобилистов, использующих этот участок дороги в своем ежедневном маршруте, смогут с комфортом добираться до основной автомагистрали, ведущий в соседние городские округа и регионы», - уточнили в ведомстве.

Работы также проводят на двух участках дороги «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка», которая соединяет Подмосковье и Тверскую область. Напомним, Можайский округ стал одним из лидеров по объемам ремонта асфальтового покрытия в этом году. Здесь уже привели в порядок более 20 километров дорог.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Дороги Можайск
21 июня 2024, 14:45
Свыше 60 вопросов решили на выездной встрече администрации Химок с жителями
Администрация Химки г.о.
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Выездной прием администрации прошел в Старых Химках. На встрече с жителями удалось решить свыше 60 вопросов по темам ЖКХ, благоустройства, транспорта и мерам социальной поддержки.

Во время выездных встреч с представителями администрации граждане обращаются напрямую к специалистам городских служб и профильных управлений. Там можно подать заявку на проведение ремонта, улучшение инфраструктуры, разрешение жилищных споров.

«Я обратился по поводу ремонта подъезда в нашем многоквартирном доме. Все обсудили, зафиксировали обращение. Надеюсь, что в скором времени специалисты приступят к работам. Выездная администрация - достаточно удобный формат, можно решить все вопросы рядом с домом, не надо далеко ехать», - рассказал житель микрорайона Сходня городского округа Химки Степан Новиков.

Следующий выездной прием проведут 27 июня с 16:00 до 20:00 в поселке Лунево, в доме № 26. С собой нужно взять паспорт.

Напомним, что с января в Химках провели 25 выездных администраций. Специалисты обработали 1300 обращений.

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Благоустройство ЖКХ Химки
21 июня 2024, 14:44
Новые уличные фонари установят в поселке Красково
Министерство благоустройства Московской области
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Системы наружного освещения установят на Вокзальной улице в поселке Красково под Люберцами вдоль домов 28, 30, 32 и 34. Работы проведут по проекту «Светлый город».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, на улице установят четыре светильника с опорами. Протяженность системы составит 160 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало - нам необходимо осветить порядка 2,9 километра дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В этом году в Подмосковье запланировали установить почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор для них. Всего проведут более 306 километров линий. Новые системы появятся на 158 дорогах, 22 общественных пространствах и в 36 дворах.

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Благоустройство Люберцы
21 июня 2024, 14:34
Свыше 31 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января
Пресс-служба Минимущества МО
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Свыше 31 тысячи объектов недвижимости поставили на кадастровый учет в Подмосковье с января. Это почти на две тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказала глава подмосковного Минимущества Наталья Адигамова, из 31,3 тысячи зарегистрированных в этом году объектов более 24,3 тысячи - индивидуальные жилые дома общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

«Рост очевиден, и это говорит о том, что граждане понимают важность легализации своей недвижимости, а бонусом получают при этом ряд преимуществ. К слову сказать, только за май в регионе зарегистрировано более 6,8 тысячи объектов недвижимости, из них свыше 5,5 тысячи - это частные дома площадью 774,9 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 24,7 миллиона рублей», - рассказала она.

В ведомстве добавили, что таких результатов удалось добиться благодаря активной информационной кампании среди жителей.

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Строительство Недвижимость
21 июня 2024, 14:25
Более 40 детей бойцов СВО из Богородского округа бесплатно отдохнут на море
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Дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть этим летом на море благодаря спонсорам. В лагерь отправятся 43 ребенка. Путевки в Краснодарский край семьям военнослужащих вручили в муниципальном центре «Забота» в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Спонсорские путевки ребятам и их родителям вручили руководитель Богородского индустриального парка Олег Карцов, заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин, генеральный директор компании «Хюбнер ООО» Сергей Абрамов и начальник отдела молодежной политики Наталья Серебрякова.

«Это был порыв души работников предприятия нашего индустриального парка. Сами сотрудники и руководство вышли с этой инициативой. Я считаю, это очень правильно. Сейчас жизнь диктует нам свои вызовы, но мы должны давать детям кусочек счастья. Если мы поучаствуем в том, чтобы они улыбались, то и для нас это будет большой радостью», - отметил руководитель Богородского индустриального парка Олег Карцов.

Для семей участников СВО в Богородском округе реализуется проект «Забота». Более 27 партнеров предлагают бесплатные услуги и скидки. Путевки на юг - одна из самых крупных мер поддержки за последний год. Ребята поедут в лагерь на берегу моря на 21 день. Всех желающих распределили в три смены.

Дети Семья Богородский

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