Дорогу до Минского шоссе отремонтируют в Можайске

«После ремонта пять тысяч автомобилистов, использующих этот участок дороги в своем ежедневном маршруте, смогут с комфортом добираться до основной автомагистрали, ведущий в соседние городские округа и регионы», - уточнили в ведомстве.

Работы также проводят на двух участках дороги «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка», которая соединяет Подмосковье и Тверскую область. Напомним, Можайский округ стал одним из лидеров по объемам ремонта асфальтового покрытия в этом году. Здесь уже привели в порядок более 20 километров дорог.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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