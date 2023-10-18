Дороги вблизи 20 медицинских центров Подмосковья отремонтируют за сезон
До конца 2023 года дорожные службы приведут в порядок территории возле 21 медучреждения Московской области. Они уже закончили ремонт на территории станции скорой помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей, сообщили в Минтрансе.
«… уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень. Ещё 14 территорий медицинских объектов находятся в работе», - рассказал зампред правительства и министр Алексей Гержик.
Ремонт асфальтового покрытия продолжается возле медучреждений в Подольске, Красногорске, Балашихе, Щелкове, в Электростали, Сергиевом Посаде, Солнечногооске, Мытищах, Талдоме и Одинцове.
До конца года дорожники обновят асфальт еще в пяти медучреждениях в Чехове, Егорьевске, Воскресенске и Кашире.
В прошлом году службы привели в порядок территории 30 больниц и поликлиник в 14 городских округах.
Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.
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