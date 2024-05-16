16 мая 2024, 18:35

Дороги в Видном построят с учетом интересов местного бизнеса

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым. Главной темой обсуждения стала реализация проекта организации дорожного движения Северной промышленной зоны в Видном.

Местная администрация подошла к решению транспортной проблемы комплексно, ведь вопрос реконструкции дорожной сети назрел давно. В городе работают около 100 предприятий, однако на узких проездах крупногабаритный транспорт не мог разъехаться, перекрывая таким образом доступ к выездам другим компаниям на несколько дней, что вело к серьезным убыткам.

«Очень ценно то, что глава и местная администрация при разработке таких важных для округа проектов опираются, прежде всего, на мнение предпринимательского сообщества. Это показывает степень открытости и заинтересованности власти в развитии территории», - отметил Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Инвестиции Строительство Рабочие места Бизнес Ленинский округ
16 мая 2024, 18:57
Актриса Ольга Авилова провела мастер-класс для детей в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Актриса театра и кино Ольга Авилова провела мастер-класс для участников школьного театра в Химках. Творческое мероприятие прошло в школе № 30 в рамках подготовки к полуфиналу регионального проекта «Театральный поединок. Школьная лига».

Три часа школьники учились театральному мастерству. Ольга Авилова показала специальный комплекс упражнений. Ребята научились импровизировать и сразу же подробно разбирали свои ошибки.

«Мы с ребятами повторяли правила, прокачали свою уверенность на сцене, изучили палитру эмоций. Все это необходимо закрепить перед новым этапом проекта. Уверена, у ребят есть все шансы на победу», - отметила Ольга Авилова.

Театральная студия появилась в школе № 30 осенью 2023 года. Коллектив «Волшебный Мир Театра» уже успел проявить себя и выйти в полуфинал регионального конкурса.

«Под руководством наставника Анны Коняевой ребята прошли все отборочные этапы, посетили 10 городов Московской области и заняли третье место в рейтинге из 40 школьных театров Московской области. Наши учащиеся будут представлять городской округ Химки на полуфинале, который состоится 18 мая в городе Люберцы. Мы всей школой болеем за вас и желаем удачи!», - добавила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Дети Школы Химки Школьники Театры
16 мая 2024, 18:57
Депутаты из Химок передали гуманитарный груз для жителей Донбасса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутаты городского округа Химки Алексей Федоров и Юлия Мамай собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Посылки сформировали из вещей первой необходимости и медикаментов. Их доставят волонтеры из Регионального ресурсного центра и активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Всего с начала специальной военной операции удалось собрать и отправить уже свыше 200 тонн гуманитарного груза военнослужащим, жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Активное участие в сборах принимают предприниматели, общественники и муниципальные депутаты.

«В Химках, как и во всем регионе, возникло множество инициатив в поддержку участников спецоперации. Люди изготавливают окопные свечи, шьют одежду, вяжут носки, плетут маскировочные сети для военнослужащих и собирают сухпайки. Их всех объединяет большое желание помочь жителям новых регионов России и нашим бойцам», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Химки Военные Депутаты Донбасс
16 мая 2024, 18:56
Подмосковный бизнес пригласили в наставнический проект для предпринимателей
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Подмосковный центр «Мой бизнес» пригласил предпринимателей региона стать наставниками для тех, кто мечтает открыть свое дело. Шестинедельный образовательный проект стартует 21 мая.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, претендентами на роль наставников могут стать индивидуальные предприниматели, самозанятые, наемные сотрудники отраслевых компаний, имеющие успешный опыт предпринимательской деятельности, а также руководители предприятий.

Поделиться своими знаниями с начинающими предпринимателями опытные коллеги смогут на безвозмездной основе. Также им предстоит работать с учениками не менее трех часов в неделю. За время курса слушатели должны научиться определять цели, расставлять приоритеты и разрабатывать варианты запуска бизнес-проектов.

Чтобы стать наставником претендентам необходимо пройти собеседование с организаторами курса и обучение в Школе наставников.

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Бизнес Самозанятые
16 мая 2024, 18:50
Нейросети повысили безопасность на ж/д переходах в Подмосковье
Медиасток.рф
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Искусственный интеллект стремительно проникает в жизнь современного человека, позволяя делегировать рутинную работу. Так, с помощью нейросетей в Подмосковье повысили безопасность на ж/д переходах.

«Наша задача, в том числе на законодательном уровне, приложить максимум усилий, чтобы искусственный интеллект стал помощником во многих сферах», - отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

В рамках пилотного проекта в Московской области установили 118 умных камер для распознавания лиц на ж/д станциях. На этих объектах за четыре года погибло 177 человек, после установки камер в 2022 году - 16 человек.

«Мы видим, что это меньше в 11 раз. То есть, число погибших сократилось на 91%. Считаю, что это хорошие показатели», - добавил Гаджиев.

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко подчеркнул что ежегодно количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Московской области растет. Если в 2022 году их было девять, то в 2023 году запустили 11 проектов, а с начала текущего года - семь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов. По каждому виду маршрутов - своя схема модернизации, будь то межрегиональные, межтерриториальные или локальные.

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Искусственный интеллект

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