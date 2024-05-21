Дороги в Новых Химках капитально отремонтируют к концу мая

Специалисты уже закончили фрезеровку старого дорожного полотна и отрегулировали колодцы и люки. Рабочие приступили к следующему этапу - укладке нового асфальта. Финальной задачей будет только нанести разметку.

«Всего в этом году отремонтируем семь участков дорог. Общая площадь работ составляет почти 100 тысяч квадратных метров», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ремонт дорожного покрытия в Химках планируется также на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице, вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Будут также обновлены бордюры, заграждения, опоры освещения и дорожные знаки.

Напомним, что в этом месяце коммунальщики уже устранили свыше трех тысяч ям и выбоин, а с начала года - свыше 13 тысяч.

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