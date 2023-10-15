«Дороги соединяют нас с близкими». Воробьев поблагодарил сотрудников дорожной отрасли за профессионализм

15 октября 2023, 11:07
РИА «Новости»
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В Московской области в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День работников дорожного хозяйства поблагодарил специалистов за добросовестную работу и профессионализм.

«Сегодня, 15 октября, мы отмечаем День работников дорожного хозяйства. <…> Спасибо каждому за добросовестную работу и профессионализм!» - подчеркнул глава региона.

Воробьев обратил внимание на то, что от качества работы сотрудников дорожной отрасли зависит очень многое.

«Безопасность движения, наших жителей, возможность доставки грузов, оперативность перевозок. Дороги соединяют города, села, а главное - нас с родными и близкими», - сказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьев рассказал историю семьи Елены и Леонида Ткаченко. Супруги работают в «Мосавтодоре» более 25 лет. В 1993 году Леонид устроился в «Луховицкое ДЭУ» водителем грузопассажирского автомобиля.

«Через несколько лет к мужу присоединилась Елена - она работает секретарем производственного комплекса», - отметил он.

Мужчина, добавил глава Подмосковья, стал заслуженным работником дорожного хозяйства Московской области, занимал призовые места в конкурсе «Лучший водитель Московской области». Семью награждали благодарственными письмами и грамотами.

Андрей Воробьев поздравил всех дорожников с праздником и пожелал им здоровья и новых достижений.

Андрей Воробьев
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
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Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Солнечногорск Врачи
Обращений к жилищным инспекторам Подмосковья стало на 12% меньше за неделю
23 октября 2023, 11:16
Госжилинспекция Московской области
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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше 16 тысяч заявок жителей за неделю. Количество обращений уменьшилось на 12%.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, за неделю ведомство отработало свыше 12,9 тысячи заявок. Заметнее всего их количество уменьшилось в Черноголовке, Электростали, Раменском, Домодедове и Лыткарине. Ни одной заявки за неделю не поступило из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

Чаще всего жители обращались по поводу работы отопления в квартирах и домах. Это 4,6 тысячи и 3,3 тысячи заявок. Их все взяли на особый контроль. Еще 711 обращений касались уборки подъездов.

Жители могут оставить обращения в Госжилинспекцию через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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ЖКХ

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