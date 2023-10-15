«Дороги соединяют нас с близкими». Воробьев поблагодарил сотрудников дорожной отрасли за профессионализм

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«Сегодня, 15 октября, мы отмечаем День работников дорожного хозяйства. <…> Спасибо каждому за добросовестную работу и профессионализм!» - подчеркнул глава региона.

Воробьев обратил внимание на то, что от качества работы сотрудников дорожной отрасли зависит очень многое.

«Безопасность движения, наших жителей, возможность доставки грузов, оперативность перевозок. Дороги соединяют города, села, а главное - нас с родными и близкими», - сказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьев рассказал историю семьи Елены и Леонида Ткаченко. Супруги работают в «Мосавтодоре» более 25 лет. В 1993 году Леонид устроился в «Луховицкое ДЭУ» водителем грузопассажирского автомобиля.

«Через несколько лет к мужу присоединилась Елена - она работает секретарем производственного комплекса», - отметил он.

Мужчина, добавил глава Подмосковья, стал заслуженным работником дорожного хозяйства Московской области, занимал призовые места в конкурсе «Лучший водитель Московской области». Семью награждали благодарственными письмами и грамотами.

Андрей Воробьев поздравил всех дорожников с праздником и пожелал им здоровья и новых достижений.